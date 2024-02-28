Підлітків, які вбили жителя Харківщини і зняли це на відео, відправили в СІЗО

Трьом підліткам, підозрюваним у вбивстві 62-річного чоловіка у місті Красноград Харківської області, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Тіло чоловіка із численними травмами знайшли в парку Краснограда 21 лютого, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, його до смерті забили неповнолітні, причому вони знімали свої дії на смартфони. Гаджети із відеодоказами вилучили.

Раніше підліткам повідомили про підозру по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення. Усі троє перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Подробиці жахливого вбивства раніше повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його даними, чоловік повертався додому з місцевого ринку, де заробляв ремонтом велосипедів. Школярі збили жертву з ніг і почали жорстоко бити. Переконавшись, що чоловік помер, вони втекли. Один із затриманих підлітків – 15-річний Ярослав – заявив, що вважає себе скінхедом. Усі троє зізналися у вбивстві.