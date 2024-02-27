Троє школярів з Харківщини забили чоловіка до смерті й зафільмували – Болвінов

Троє підлітків із Краснограда захопилися скінхедами, тож напали у парку на 62-річного чоловіка, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«Чоловік повертався додому з місцевого ринку – там заробляв ремонтом велосипедів. Школярі збили жертву з ніг і накинулися всі втрьох, били жорстоко. А все, що відбувалося, знімали на відео. Переконавшись, що жертва померла, втекли», – розповів про злочин Болвінов.

Лідером групи підлітків був найстарший серед них – 15-річний Ярослав. Після затримання він заявив, що вважає себе учасником руху скінхедів та має однодумців в Києві. Саме тому вбивство знімали від початку до кінця – для підтвердження того, що воно насправді було.

«Натхнення та інструкції Ярослав отримував через телеграм-канал про вбивства та маніяків. А готове відео відправив своєму віртуальному “товаришу”, який так само захоплюється вбивствами. Ці записи слідчі знайшли в телефонах у школярів. Двом молодшим, Марку та Дмитру – по 14 років. Тепер всі вони кажуть, що нібито не хотіли вбивати, а лише побити», – зазначив начальник слідчого управління.

Утім на відео хлопці зовсім не дивуються та не лякаються, коли розуміють, що чоловік вже не дихає, а навпаки жартують про крематорій.

Юних садистів вдалося знайти та затримати, тепер поліціянти вимагають тримати їх під вартою.

«У вбивстві зізналися всі троє. Матір найстаршого виховує його сама, при цьому веде асоціальний спосіб життя. Батьки двох інших хлопців не хочуть вірити в те, що їхні діти могли таке зробити», – розповів Болвінов.