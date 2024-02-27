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Забили мужчину до смерти и сняли это трое школьников с Харьковщины — Болвинов

Происшествия 19:23   27.02.2024
Оксана Якушко

Трое подростков из Краснограда увлеклись скинхедами, поэтому напали в парке на 62-летнего мужчину, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Мужчина возвращался домой с местного рынка – там зарабатывал ремонтом велосипедов. На полпути школьники сбили жертву с ног и набросились все втроем, избивали жестоко. А все происходящее снимали на видео. Убедившись, что жертва умерла, скрылись», — рассказал о преступлении Болвинов.

Лидером группы подростков был самый старший среди них – 15-летний Ярослав. После задержания он заявил, что считает себя участником движения скинхедов и имеет единомышленников в Киеве. Именно поэтому убийство снимали от начала до конца – чтобы подтвердить, что оно действительно было.

«Вдохновение и инструкции Ярослав получал через телеграм-канал об убийствах и маньяках. А готовое видео отправил своему виртуальному «товарищу», который так же увлекается убийствами. Эти записи следователи обнаружили в телефонах у школьников. Двоим младшим, Марку и Дмитрию – по 14 лет. Теперь все они говорят, что вроде бы не хотели убивать, а только избить», — отметил начальник следственного управления.

Впрочем, на видео ребята совсем не удивляются и не пугаются, когда понимают, что мужчина уже не дышит, а наоборот шутят о крематории.

Юных садистов удалось найти и задержать, теперь полицейские требуют содержать их под стражей.

«В убийстве признались все трое. Мать старшего воспитывает его сама, при этом ведет асоциальный образ жизни. Родители двух других ребят не хотят верить в то, что их дети могли такое сделать», – рассказал Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое подростков из Краснограда увлеклись скинхедами, поэтому напали в парке на 62-летнего мужчину, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".