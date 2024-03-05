15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом
Полтавський районний суд визнав винним 39-річного чоловіка в умисному вбивстві та призначив покарання – 15 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Трагедія сталась у січні 2023 року в одному з будинків у селищі Пісочин Харківського району.
Чоловік і його співмешканка посварилися. Під час конфлікту лиходій завдав жінці не менше 50 ударів руками та ногами по різних частинах тіла, від чого та загинула на місці.
На суді агресор визнав провину частково. Сказав, що вбивати не хотів. Хоча і не заперечив, що після побиття залишив жінку у кімнаті, а сам пішов їсти. А коли повернувся, кохана вже не дихала.
Раніше вбивця вже сидів у в’язниці за умисне вбивство.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 18:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полтавський районний суд визнав винним 39-річного чоловіка в умисному вбивстві та призначив покарання – 15 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура. ".