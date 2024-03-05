Live
  • Вт 05.03.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом

Події 18:05   05.03.2024
Оксана Якушко
15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом

Полтавський районний суд визнав винним 39-річного чоловіка в умисному вбивстві та призначив покарання – 15 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура

Трагедія сталась у січні 2023 року в одному з будинків у селищі Пісочин Харківського району.

Чоловік і його співмешканка посварилися. Під час конфлікту лиходій завдав жінці не менше 50 ударів руками та ногами по різних частинах тіла, від чого та загинула на місці.

На суді агресор визнав провину частково. Сказав, що вбивати не хотів. Хоча і не заперечив, що після побиття  залишив жінку у кімнаті, а сам пішов їсти. А коли повернувся, кохана вже не дихала.

Раніше вбивця вже сидів у в’язниці за умисне вбивство.

Читайте також: Підлітків, які вбили мешканця Харківщини та зняли це на відео, відправили до СІЗО

Автор: Оксана Якушко
Популярно
15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом
15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом
05.03.2024, 18:05
Робота в Харкові. Слюсарям, токарям і трактористам обіцяють оклад і пільги
Робота в Харкові. Слюсарям, токарям і трактористам обіцяють оклад і пільги
05.03.2024, 17:33
Нова евакуація на Харківщині: питання розглянуть вже цього тижня – ХОВА
Нова евакуація на Харківщині: питання розглянуть вже цього тижня – ХОВА
05.03.2024, 16:55
Пішов служити, щоб помститися за сина: на Харківщині попрощалися із воїном ЗСУ
Пішов служити, щоб помститися за сина: на Харківщині попрощалися із воїном ЗСУ
05.03.2024, 15:52
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
Перейменування станції «Пушкінська» у Харкові: мерії запропонували нову назву
05.03.2024, 14:20
Привласнив агрофірму померлого знайомого: на Харківщині викрили рейдера
Привласнив агрофірму померлого знайомого: на Харківщині викрили рейдера
05.03.2024, 16:22

Новини за темою:

09:12
Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова
17:51
У центрі Харкова зловмисниця з ножем атакувала жінку
18:18
Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку
19:30
Харків’янка намагається визволити із Сектора Гази дітей, яких в неї викрали
13:08
Дві жінки з села Загризове на Харківщині поранені внаслідок обстрілу росіян

Ви читали новину: «15 років отримав чоловік, який забив кохану до смерті під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 18:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полтавський районний суд визнав винним 39-річного чоловіка в умисному вбивстві та призначив покарання – 15 років позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура. ".