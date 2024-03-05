Синегубов об обстрелах Харьковщины: раненый, били по 17 населенным пунктам

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под российскими обстрелами за сутки было около 17 населенных пунктов Харьковской области. Также враг наносил авиаудары.

«00:25 в г. Волчанск во время серии обстрелов повреждено 8 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль. Без пострадавших. 19:20 в г. Купянск в результате обстрела горел гараж в частном домовладении. 18:00 враг обстрелял с. Сеньково Купянский район. Ранение и взрывную травму получил 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи. 16:00 в с. Московка Купянского района в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала. 12:30 враг минометным огнем обстрелял с. Басово Богодуховского района. В результате 12 ударов значительно повреждены хозяйственные постройки, админздания и энергосети местного сельхозпредприятия. Пострадавших нет. 11:00 враг обстрелял с. Ивашки Богодуховского района. Поврежден двухэтажный многоквартирный дом. Обстрел произошел при разгрузке гуманитарной помощи», — перечислил наиболее серьезные последствия «прилетов» начальник ХОВА.