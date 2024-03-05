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Ранен водитель «скорой» на Харьковщине, Волчанск обстреляли 27 раз — полиция

Происшествия 08:18   05.03.2024
Оксана Горун
Ранен водитель «скорой» на Харьковщине, Волчанск обстреляли 27 раз — полиция Фото: пресс-служба ХОВА

В течение суток россияне «расстреливали» Волчанск. «Прилеты» также были в селах Купянского и Богодуховского районов на Харьковщине.

«Волчанск. Около 27 раз русские войска ударили вчера по городу. Били из РСЗО «Град», минометов, обстреливали кассетными боеприпасами. В результате вражеских атак произошло возгорание двух частных домовладений. Повреждены 11 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобили. К счастью, пострадавших от преступных действий врага нет», — сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Он также сообщил об обстрелах Купянска и сел Сеньково, Ивашки, Басово и Ивано-Шейчино в Купянском и Богодуховском районах.

«В результате вражеского обстрела села Сеньково Купянского района ранения получил 49-летний водитель центра экстренной медицинской помощи», — дополнил Тимошко.

В остальных населенных пунктах повреждены дома, хозпостройки,  помещения сельхозпредприятия, энергосети.

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По данным ГСЧС, за сутки возникли два пожара из-за обстрелов — в Волчанске.

«Снаряды попали в частный дом, который загорелся на площади 200 кв. м. Работать пришлось под постоянными обстрелами. Однако спасателям удалось сохранить от уничтожения огнем гараж и соседний одноэтажный дом на четыре квартиры. Уже после полуночи бойцы 66-й части ГСЧС также были привлечены к тушению другого пожара, вызванного оккупантами в Волчанске. И на этот раз их мишенью стал частный дом. Площадь пожара составила 120 кв. м. Работе спасателей также мешали повторные обстрелы», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток россияне «расстреливали» Волчанск. «Прилеты» также были в селах Купянского и Богодуховского районов на Харьковщине".