Поранено водія “швидкої” на Харківщині, Вовчанськ обстріляли 27 разів- поліція

Протягом доби росіяни “розстрілювали” Вовчанськ. “Прильоти” також були у селах Куп’янського та Богодухівського районів на Харківщині.

“Вовчанськ. Близько 27 разів російські війська вдарили учора по місту. Били з РСЗВ “Град”, мінометів, обстрілювали касетними боєприпасами. Внаслідок ворожих атак сталося займання двох приватних домоволодінь. Пошкоджено 11 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі. На щастя, постраждалих від злочинних дій ворога немає“, – повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він також повідомив про обстріл Куп’янська та сіл Сенькове, Івашки, Басове та Івано-Шийчине в Куп’янському та Богодухівському районах.

“Внаслідок ворожого обстрілу села Сенькове Куп’янського району поранення отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги”, – доповнив Тимошко.

В інших населених пунктах пошкоджені будинки, господарські будівлі, приміщення сільгосппідприємства, енергомережі.

За даними ДСНС, за добу виникли дві пожежі через обстріли – у Вовчанську.

“Снаряди поцілили по приватному будинку, який загорівся на площі 200 кв.м. Працювати довелось під постійними повторними обстрілами. Проте рятувальникам вдалось зберегти від знищення вогнем гараж та сусідній одноповерховий будинок на чотири квартири. Вже після опівночі бійці 66-ї частини ДСНС також були залучені до гасіння іншої пожежі, яку спричинили окупанти у Вовчанську. І цього разу їхньою мішенню стала приватна оселя. Площа пожежі склала 120 кв. м. Роботі рятувальників також заважали повторні обстріли”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.