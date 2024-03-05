Синєгубов про обстріли Харківщини: поранений, били по 17 населених пунктах
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російськими обстрілами за добу було близько 17 населених пунктів Харківської області. Також ворог завдавав авіаударів.
“00:25 у м. Вовчанськ під час серії обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. Без постраждалих. 19:20 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу горів гараж у приватному домоволодінні. 18:00 ворог обстріляв с. Сенькове Куп’янського район. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги. 16:00 у с. Московка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. 12:30 ворог мінометним вогнем обстріляв с. Басове Богодухівського району. В результаті 12 ударів значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгосппідприємства. Постраждалих немає. 11:00 ворог обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження гуманітарної допомоги”, – повідомив про найбільш суттєві наслідки обстрілів начальник ХОВА.
Читайте також: Поранено водія “швидкої” на Харківщині, Вовчанськ обстріляли 27 разів — поліція
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов про обстріли Харківщини: поранений, били по 17 населених пунктах»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російськими обстрілами за добу було близько 17 населених пунктів Харківської області. Також ворог завдавав авіаударів".