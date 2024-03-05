Синєгубов про обстріли Харківщини: поранений, били по 17 населених пунктах

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під російськими обстрілами за добу було близько 17 населених пунктів Харківської області. Також ворог завдавав авіаударів.

“00:25 у м. Вовчанськ під час серії обстрілів пошкоджено 8 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль. Без постраждалих. 19:20 у м. Куп’янськ внаслідок обстрілу горів гараж у приватному домоволодінні. 18:00 ворог обстріляв с. Сенькове Куп’янського район. Поранення та вибухову травму отримав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги. 16:00 у с. Московка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок. Інформації щодо потерпілих не надходило. 12:30 ворог мінометним вогнем обстріляв с. Басове Богодухівського району. В результаті 12 ударів значно пошкоджені господарчі споруди, адмінбудівлі та енергомережі місцевого сільгосппідприємства. Постраждалих немає. 11:00 ворог обстріляв с. Івашки Богодухівського району. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Обстріл відбувся під час розвантаження гуманітарної допомоги”, – повідомив про найбільш суттєві наслідки обстрілів начальник ХОВА.