Студия танца в Харькове помогает детям нанадолго забыть о войне (видео)
Театрально-экспериментальная студия танца «Арира» в Харькове – один из немногих проектов для молодежи в разрушенном войной городе, рассказывает DW.
Для преподавателя танцев Натальи это важное дело.
«Здесь такая среда, которая затягивает, обволакивает, будто вода. То есть буквально через час дети растворяются в коллективе и чувствуют себя в безопасности», — рассказывает Наталья.
Отключиться и получить удовольствие. В этом весь смысл. Физическая активность снимает стресс. Большинство детей – внутренние перемещенные лица. Им пришлось покинуть свои города и села, когда к ним подходили российские войска. Как, например, 14-летняя Елизавета. Она родом из села Кутузовка. Когда с семьей девушка бежала в Харьков, им пришлось четыре месяца жить на станции метро.
«Первые дни мне было очень страшно, потому что были очень громкие взрывы. Как только мы вышли из метро, начался обстрел. Мы так там и остались и больше не выходили», — вспоминает весну 2022 года Елизавета.
В начале полномасштабной войны российская армия захватила значительную часть Харьковской области. Десятки тысяч украинцев, как и Елизавета и её семья, бежали в Харьков, осаждаемый российской армией. Два года спустя им всё ещё приходится жить под обстрелами, ударами ракет и беспилотников.
А здесь теперь их новый дом. Елизавета живёт в двухкомнатной квартире с тремя братьями и сёстрами, родителями, двоюродным братом и бабушкой.
То, что она может выходить и заниматься танцами – большое облегчение для мамы Оксаны.
«Полгода Лиза ходит на танцы, а младший – на бокс. Хоть какая-то социализация у детей. И это уже намного проще, чем в начале прошлого года. Тогда они все ещё были забитые. И я боялась, чтобы дети вообще в себя не ушли», — признается мама Оксана.
Тем временем война уже стала повседневностью.
«Вчера, когда были взрывы, я слушала музыку», — мимоходом замечает Елизавета.
«Дети меня спросили, мам, что бабахнуло? А я говорю, соседи хлопнули дверьми», — пояснила Оксана.
Звуки взрывов от работы ПВО сопровождают их ежедневно. Порой случаются и прилёты.
«Мы потихоньку делаем загранпаспорта. Я понимаю, что у детей здесь будущего, наверное, нет. Это тяжело и физически, и морально. И по здоровью детей бьет», — честно говорит Оксана.
Возвращаемся в школу танцев «Арира» на занятия. Когда Елизавета пришла сюда в первый раз, девушка волновалась.
«Да, я помню. Была взволнована, было страшно сюда идти, потому что в прошлом коллективе меня не приняли. Но меня очень хорошо приняли тут, и мне нравится здесь танцевать», — рассказывает Елизавета.
Упражнения возвращают детям и подросткам уверенность в себе. А ещё танцы и движения должны помочь вернуть им доверие к окружающим.
Наталья и её супруг Алексей показывают движения.
«Это очень важно и для коллективных танцев, и для дуэтов, и в целом для самой жизни. Возможность доверять, управлять и брать на себя ответственность, и чувствовать человека на разных уровнях. Плюс это работа со страхом», — объясняет Алексей.
И, похоже, эта концепция подходит ученикам студии.
«Я тут чувствую себя намного лучше, мне нравится. Без танцев чего-то не хватает», — говорит Елизавета.
Благодаря музыке и движениям на занятиях в танцевальной школе Натальи и Алексея эти дети забывают о войне. Хотя бы ненадолго.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 22:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Театрально-экспериментальная студия танца «Арира» в Харькове – один из немногих проектов для молодежи в разрушенном войной городе, рассказывает DW.".