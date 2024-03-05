Женщина погибла на Харьковщине из-за российского обстрела — Синегубов
5 марта в 10:30 утра российская армия обстреляла село Куриловка на Харьковщине.
«В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина. Профильные службы работают на местах попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, погибла, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 марта в 10:30 утра российская армия обстреляла село Куриловка на Харьковщине".