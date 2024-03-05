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Женщина погибла на Харьковщине из-за российского обстрела — Синегубов

Происшествия 11:26   05.03.2024
Оксана Горун
Женщина погибла на Харьковщине из-за российского обстрела — Синегубов

5 марта в 10:30 утра российская армия обстреляла село Куриловка на Харьковщине.

«В 10:30 российские войска обстреляли село Куриловка Купянского района. В результате террористических действий погибла гражданская 67-летняя женщина. Профильные службы работают на местах попадания», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 марта в 10:30 утра российская армия обстреляла село Куриловка на Харьковщине".