Еще одна жертва РФ: в больнице умерла жительница Харьковщины
Фото: telegram Олега Синегубова
55-летняя жительница села Черное, получившая ранения 15 февраля из-за удара российской авиабомбы, скончалась, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня в больнице скончалась 55-летняя женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате российских обстрелов села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой. Потерпевшая долгое время находилась в больнице в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.
Эта женщина стала четвертой жертвой того авиаудара. На месте погибли трое — супруги Татьяна и Сергей и их 17-летняя племянница, которые пытались выехать из села. Ранения получили два человека — мужчина и женщина.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летняя жительница села Черное, получившая ранения 15 февраля из-за удара российской авиабомбы, скончалась, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".