Еще одна жертва РФ: в больнице умерла жительница Харьковщины

55-летняя жительница села Черное, получившая ранения 15 февраля из-за удара российской авиабомбы, скончалась, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня в больнице скончалась 55-летняя женщина, которая получила ранения 15 февраля в результате российских обстрелов села Черное Купянского района. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой. Потерпевшая долгое время находилась в больнице в тяжелом состоянии», — написал Синегубов в telegram.

Эта женщина стала четвертой жертвой того авиаудара. На месте погибли трое — супруги Татьяна и Сергей и их 17-летняя племянница, которые пытались выехать из села. Ранения получили два человека — мужчина и женщина.