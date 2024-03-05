Ще одна жертва РФ: у лікарні померла мешканка Харківщини

55-річна мешканка села Чорне, яка зазнала поранень 15 лютого через удар російської авіабомби, померла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп’янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою. Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Ця жінка стала четвертою жертвою того авіаудару. На місці загинули троє – подружжя Тетяна та Сергій та їхня 17-річна племінниця, які намагалися виїхати з села. Поранення отримали дві особи – чоловік та жінка.