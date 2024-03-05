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Ще одна жертва РФ: у лікарні померла мешканка Харківщини

Події 10:27   05.03.2024
Оксана Горун
Ще одна жертва РФ: у лікарні померла мешканка Харківщини

55-річна мешканка села Чорне, яка зазнала поранень 15 лютого через удар російської авіабомби, померла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні у лікарні померла 55-річна жінка, яка зазнала поранень 15 лютого внаслідок російського обстрілу села Чорне Куп’янського району. Ворог завдав удару по населеному пункту авіабомбою. Потерпіла тривалий час перебувала в лікарні у важкому стані“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Ця жінка стала четвертою жертвою того авіаудару. На місці загинули троє – подружжя Тетяна та Сергій та їхня 17-річна племінниця, які намагалися виїхати з села. Поранення отримали дві особи – чоловік та жінка.

Читайте також: Намагалися виїхати: загинуло подружжя та їхня племінниця від удару КАБ по Харківщині

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Ще одна жертва РФ: у лікарні померла мешканка Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 10:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річна мешканка села Чорне, яка зазнала поранень 15 лютого через удар російської авіабомби, померла, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".