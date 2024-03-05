Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов
5 березня о 10:30 ранку російська армія обстріляла село Курилівка на Харківщині.
“О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 11:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 березня о 10:30 ранку російська армія обстріляла село Курилівка на Харківщині".