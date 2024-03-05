Live
  • Вт 05.03.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 38.31
  • EUR 41.54

Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов

Події 11:26   05.03.2024
Оксана Горун
Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов

5 березня о 10:30 ранку російська армія обстріляла село Курилівка на Харківщині.

О 10:30 російські війська обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Внаслідок терористичних дій загинула цивільна 67-річна жінка“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Ще одна жертва РФ: у лікарні померла мешканка Харківщини

Автор: Оксана Горун
Популярно
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
Два жителя Харківщини померли від COVID-19, 3 тис. – захворіли на грип і ГРВІ
05.03.2024, 12:09
“Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)
“Трагічна подія” – росіяни розповіли, як втопили їхній корабель (аудіо)
05.03.2024, 11:49
Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов
Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов
05.03.2024, 11:26
На Харківщині обстрілами пошкодили електромережі у трьох населених пунктах
На Харківщині обстрілами пошкодили електромережі у трьох населених пунктах
05.03.2024, 11:00
Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)
Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)
05.03.2024, 10:10
10,2 мільйона українців залишили домівки – дані ООН
10,2 мільйона українців залишили домівки – дані ООН
05.03.2024, 10:39

Новини за темою:

11:26
Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов
10:27
Ще одна жертва РФ: у лікарні померла мешканка Харківщини
10:10
Аеророзвідники виявили на Харківщині вузол зв’язку росіян (відео)
09:41
Квартиру в померлого в Харкові “купили” шахраї та перепродали
09:14
Палав Вовчанськ: уночі рятувальники під обстрілами гасили пожежі (фото)

Ви читали новину: «Жінка загинула на Харківщині через російський обстріл – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 березня о 10:30 ранку російська армія обстріляла село Курилівка на Харківщині".