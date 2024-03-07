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Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности

Общество 16:27   07.03.2024
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности Фото: Харьковский горсовет

8 марта движение трамваев на Семиградском въезде, улицах Веринской, Моисеевской и Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет приостановлено с 9:30 до 15:30.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В этот период трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 16:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 марта движение трамваев на Семиградском въезде, улицах Веринской, Моисеевской и Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет приостановлено с 9:30 до 15:30.".