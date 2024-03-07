Завтра в Харькове на несколько часов изменят маршрут трамваи: подробности
Фото: Харьковский горсовет
8 марта движение трамваев на Семиградском въезде, улицах Веринской, Моисеевской и Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет приостановлено с 9:30 до 15:30.
Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.
В этот период трамваи №16 и 16А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 16:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 марта движение трамваев на Семиградском въезде, улицах Веринской, Моисеевской и Шевченко, на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет приостановлено с 9:30 до 15:30.".