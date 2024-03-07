Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці
Фото: Харківська міськрада
8 березня рух трамваїв на в’їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській та Шевченка, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 9:30 до 15:30.
Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
У цей період трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2024 в 16:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 березня рух трамваїв на в’їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській та Шевченка, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 9:30 до 15:30.".