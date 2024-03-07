Завтра у Харкові на кілька годин змінять маршрут трамваї: подробиці

8 березня рух трамваїв на в’їзді Семиградському, вулицях Віринській, Мойсеївській та Шевченка, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 9:30 до 15:30.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей період трамваї №16 та 16А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».