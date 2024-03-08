Остались те, которых трудно уговорить уехать — ХОВА о эвакуации на Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подробнее рассказал о новой эвакуации, которую объявили вчера на Харьковщине.
«Мы приняли решение об обязательной эвакуации принудительным способом из 18 населенных пунктов Великобурлуцкой и Ольховатской громад. Там нужно вывезти 161 ребенка. Если брать эти 18 населенных пунктов, то в одном, например, проживают четыре ребенка, в другом – один, со своей семьей. Это остались те, которых довольно трудно уговорить уехать. Мы вынуждены объяснять людям, что жизнь их детей, их близких, их самих должна быть на первом месте. Также было принято вчера решение об обязательной эвакуации из 57 населенных пунктов Великобурлуцкой, Ольховатской, Кондрашовской, Куриловской громад. Там проживает около тысячи детей», – сказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: выехать, діти, дети, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2024 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подробнее рассказал о новой эвакуации, которую объявили вчера на Харьковщине.".