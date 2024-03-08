“Залишилися ті, яких важко вмовити виїхати” – ХОВА про евакуацію на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону детальніше розповів про нову евакуацію, яку оголосили вчора на Харківщині.
«Ми ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації в примусовий спосіб з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Там маємо вивезти 161 дитину. Якщо брати ці 18 населених пунктів, то в одному, наприклад, проживають чотири дитини, в іншому – одна, зі своєю сім’єю. Це залишилися ті, яких досить важко вмовити виїхати. Ми вимушені пояснювати людям, що життя їхніх дітей, їхніх близьких, їх самих, має бути на першому місці. Також ухвалили вчора рішення щодо обов’язкової евакуації з 57 населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівської громад. Там проживає близько тисячі дітей», – сказав Синєгубов.
Читайте також: Примусову евакуацію 161 дитини ухвалили у двох громадах Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: выехать, діти, евакуація, сінєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Залишилися ті, яких важко вмовити виїхати” – ХОВА про евакуацію на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 16:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону детальніше розповів про нову евакуацію, яку оголосили вчора на Харківщині.".