“Залишилися ті, яких важко вмовити виїхати” – ХОВА про евакуацію на Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону детальніше розповів про нову евакуацію, яку оголосили вчора на Харківщині.

«Ми ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації в примусовий спосіб з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Там маємо вивезти 161 дитину. Якщо брати ці 18 населених пунктів, то в одному, наприклад, проживають чотири дитини, в іншому – одна, зі своєю сім’єю. Це залишилися ті, яких досить важко вмовити виїхати. Ми вимушені пояснювати людям, що життя їхніх дітей, їхніх близьких, їх самих, має бути на першому місці. Також ухвалили вчора рішення щодо обов’язкової евакуації з 57 населених пунктів Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівської громад. Там проживає близько тисячі дітей», – сказав Синєгубов.

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