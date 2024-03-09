РФ не атаковала на Харьковщине, но била из авиации – Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Гранов.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное – на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.