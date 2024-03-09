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РФ не атаковала на Харьковщине, но била из авиации – Генштаб ВСУ

Общество 19:18   09.03.2024
Виктория Яковенко
РФ не атаковала на Харьковщине, но била из авиации – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

В то же время враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Гранов.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное – на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.

Читайте также: Три дома горят в селе на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 19:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".