РФ не атаковала на Харьковщине, но била из авиации – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
В то же время враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка и Гранов.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное – на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиация, атаки, ВСУ, генштаб, зведення, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 19:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без вражеских наступательных действий, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".