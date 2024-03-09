РФ не атакувала на Харківщині, але била з авіації – Генштаб ЗСУ

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Гранів.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне – на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.