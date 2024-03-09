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РФ не атакувала на Харківщині, але била з авіації – Генштаб ЗСУ

Суспільство 19:18   09.03.2024
Вікторія Яковенко
РФ не атакувала на Харківщині, але била з авіації – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Водночас ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Гранів.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне – на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.

Читайте також: Три будинки горять у селі на Харківщині через обстріл РФ (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 19:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".