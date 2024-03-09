РФ не атакувала на Харківщині, але била з авіації – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Водночас ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Синьківка та Гранів.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Гур’їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне – на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.
Читайте також: Три будинки горять у селі на Харківщині через обстріл РФ (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиация, атаки, генштаб, зведення, ЗСУ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ не атакувала на Харківщині, але била з авіації – Генштаб ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 19:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без ворожих наступальних дій, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".