Ситуация с вражескими ДРГ в Харьковской области: данные ГПСУ

Некоторое время пограничники наблюдали снижение активности вражеских ДРГ как на Сумском, так и Харьковском направлениях. Однако в ГПСУ отмечают, что такая угроза остается.

«Эта угроза никуда не исчезает. Враг продолжает пытаться использовать свои диверсионно-разведывательные группы, которые планируют или хотят зайти на наши территории. Также каждый день враг обстреливает территории в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Это разные вооружения, это ежедневно сотни обстрелов», — сказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.