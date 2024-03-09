Ситуация с вражескими ДРГ в Харьковской области: данные ГПСУ
Некоторое время пограничники наблюдали снижение активности вражеских ДРГ как на Сумском, так и Харьковском направлениях. Однако в ГПСУ отмечают, что такая угроза остается.
«Эта угроза никуда не исчезает. Враг продолжает пытаться использовать свои диверсионно-разведывательные группы, которые планируют или хотят зайти на наши территории. Также каждый день враг обстреливает территории в пределах Черниговщины, Сумщины и Харьковщины. Это разные вооружения, это ежедневно сотни обстрелов», — сказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вражеские, гпсу, данные, дрг, обстрелы, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2024 в 11:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некоторое время пограничники наблюдали снижение активности вражеских ДРГ как на Сумском, так и Харьковском направлениях. Однако в ГПСУ отмечают, что такая угроза остается.".