Активность вражеских ДРГ сохранялась на Харьковском направлении – пограничники
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Укрінформ
Пограничники последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательные группы россиян.
Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ спикер ГПСУ Андрей Демченко.
“Враждебные ДРГ не фиксировались несколько последних дней. Наиболее активны они в Сумском направлении. Также активность вражеских ВРГ сохранялась и по Харьковскому направлению”, — сказал он.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гпсу, граница, дрг, пограничники, россияне, Харьковская область, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 16:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательные группы россиян.".