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Активность вражеских ДРГ сохранялась на Харьковском направлении – пограничники

Происшествия 16:40   19.02.2024
Оксана Якушко
Активность вражеских ДРГ сохранялась на Харьковском направлении – пограничники Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Укрінформ

Пограничники последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательные группы россиян.

Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ спикер ГПСУ Андрей Демченко.

“Враждебные ДРГ не фиксировались несколько последних дней. Наиболее активны они в Сумском направлении. Также активность вражеских ВРГ сохранялась и по Харьковскому направлению”, — сказал он.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательные группы россиян.".