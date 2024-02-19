Активность вражеских ДРГ сохранялась на Харьковском направлении – пограничники

Пограничники последние несколько дней не фиксировали диверсионно-разведывательные группы россиян.

Об этом сообщил на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ спикер ГПСУ Андрей Демченко.

“Враждебные ДРГ не фиксировались несколько последних дней. Наиболее активны они в Сумском направлении. Также активность вражеских ВРГ сохранялась и по Харьковскому направлению”, — сказал он.