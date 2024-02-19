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Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники

Події 16:40   19.02.2024
Оксана Якушко
Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники

Прикордонники останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп росіян.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Ворожі ДРГ не фіксувались кілька останніх днів. Найбільш активні вони на Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку”, – сказав він.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 16:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп росіян.".