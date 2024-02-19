Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники
Прикордонники останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп росіян.
Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ речник ДПСУ Андрій Демченко.
“Ворожі ДРГ не фіксувались кілька останніх днів. Найбільш активні вони на Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку”, – сказав він.
Читайте також: Сирський та Синєгубов вирішували, що робити з «шахедами» на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гпсу, граница, дрг, пограничники, росіяни, Харьковская область, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 16:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп росіян.".