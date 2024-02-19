Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники

Прикордонники останні кілька днів не фіксували диверсійно-розвідувальних груп росіян.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ речник ДПСУ Андрій Демченко.

“Ворожі ДРГ не фіксувались кілька останніх днів. Найбільш активні вони на Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалась і по Харківському напрямку”, – сказав він.