Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ
Деякий час прикордонники спостерігали зниження активності ворожих ДРГ як на Сумському, так і на Харківському напрямках. Однак у ДПСУ зазначають, що така загроза залишається.
«Ця загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує намагатися використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території. Також кожного дня ворог обстрілює території в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. Це різноманітні озброєння, це щодня сотні обстрілів», – сказав в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вражеские, гпсу, данные, дрг, обстріли, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 11:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деякий час прикордонники спостерігали зниження активності ворожих ДРГ як на Сумському, так і на Харківському напрямках. Однак у ДПСУ зазначають, що така загроза залишається.".