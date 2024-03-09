Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ

Деякий час прикордонники спостерігали зниження активності ворожих ДРГ як на Сумському, так і на Харківському напрямках. Однак у ДПСУ зазначають, що така загроза залишається.

«Ця загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує намагатися використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території. Також кожного дня ворог обстрілює території в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. Це різноманітні озброєння, це щодня сотні обстрілів», – сказав в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.