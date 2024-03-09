Live
  • Сб 09.03.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.49

Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ

Суспільство 11:09   09.03.2024
Вікторія Яковенко
Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ

Деякий час прикордонники спостерігали зниження активності ворожих ДРГ як на Сумському, так і на Харківському напрямках. Однак у ДПСУ зазначають, що така загроза залишається.

«Ця загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує намагатися використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на наші території. Також кожного дня ворог обстрілює території в межах Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. Це різноманітні озброєння, це щодня сотні обстрілів», – сказав в етері нацмарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

Читайте також: Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 9.03: пожежі в екосистемах, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 9.03: пожежі в екосистемах, наслідки обстрілів
09.03.2024, 11:11
На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА
На Харківщині готуються приймати більше переселенців – ХОВА
09.03.2024, 10:00
Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви
Синєгубов про обстріли Харківщини: били по 18 населених пунктах, є жертви
09.03.2024, 08:40
Сьогодні 9 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 9 березня: яке свято та день в історії
09.03.2024, 06:00
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині
Горіли кімнати у будинках, пожежі в екосистемах – ДСНС про добу на Харківщині
09.03.2024, 08:03
На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації – Генштаб ЗСУ
На Харківщині відбили три атаки, РФ била з авіації – Генштаб ЗСУ
09.03.2024, 07:36

Новини за темою:

15:34
Чотири російських дрони-камікадзе збили прикордонники на Харківщині

Ви читали новину: «Ситуація із ворожими ДРГ у Харківській області: дані ДПСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2024 в 11:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Деякий час прикордонники спостерігали зниження активності ворожих ДРГ як на Сумському, так і на Харківському напрямках. Однак у ДПСУ зазначають, що така загроза залишається.".