Ночью подморозит до -10: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта

Во вторник, 12 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов мороза, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 градусов со знаком «минус», днем — от 3 до 8 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.