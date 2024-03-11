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Ночью подморозит до -10: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта

Общество 19:36   11.03.2024
Елена Нагорная
Ночью подморозит до -10: прогноз погоды в Харькове и области на 12 марта Фото: Василий Голосный

Во вторник, 12 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов мороза, днем — от 5 до 7 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 градусов со знаком «минус», днем — от 3 до 8 тепла.

Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 12 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют".