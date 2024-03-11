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Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня

Суспільство 19:36   11.03.2024
Олена Нагорна
Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 12 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 3 до 8 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 12 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".