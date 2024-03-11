Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 12 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.
У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 3 до 8 тепла.
Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 19:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 12 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують".