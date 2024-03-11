Вночі підморозить до -10: прогноз погоди в Харкові та області на 12 березня

У вівторок, 12 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів морозу, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 градусів зі знаком “мінус”, вдень – від 3 до 8 тепла.

Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.