Работали все выходные: на Харьковщине вернули свет 2000 потребителей
На Харьковщине восстановили электроснабжение в селах Липцы и Веселое, которые остались без света из-за российских обстрелов.
Электричество вернули в дома более чем 2000 потребителей, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго». По информации начальника Липецкого РЭС Виктора Рубцова, субботний обстрел повредил высоковольтные воздушные линии.
«Все выходные бригады работали над восстановлением и резервированием, чтобы как можно скорее вернуть свет местным жителям. В настоящее время все обесточенные потребители подключены по основным схемам питания», — отметил Рубцов.
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Ранее в Минэнерго сообщили, что на Харьковщине электричество вернули 22 абонентам одного из прифронтовых населенных пунктов, где света не было с первых дней полномасштабной войны. В области все еще остается без напряжения 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, восстановление, електрика, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2024 в 11:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине восстановили электроснабжение в селах Липцы и Веселое, которые остались без света из-за российских обстрелов".