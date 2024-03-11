Работали все выходные: на Харьковщине вернули свет 2000 потребителей

На Харьковщине восстановили электроснабжение в селах Липцы и Веселое, которые остались без света из-за российских обстрелов.

Электричество вернули в дома более чем 2000 потребителей, сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго». По информации начальника Липецкого РЭС Виктора Рубцова, субботний обстрел повредил высоковольтные воздушные линии.

«Все выходные бригады работали над восстановлением и резервированием, чтобы как можно скорее вернуть свет местным жителям. В настоящее время все обесточенные потребители подключены по основным схемам питания», — отметил Рубцов.

Ранее в Минэнерго сообщили, что на Харьковщине электричество вернули 22 абонентам одного из прифронтовых населенных пунктов, где света не было с первых дней полномасштабной войны. В области все еще остается без напряжения 15,5 тысячи точек учета в 63 населенных пунктах.