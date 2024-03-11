Працювали всі вихідні: на Харківщині повернули світ 2000 споживачів

На Харківщині відновили електропостачання у селах Липці та Веселе, які залишилися без світла через російські обстріли.

Електрику повернули до будинків понад 2000 споживачів, повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”. За інформацією начальника Липецького РЕМ Віктора Рубцова, суботній обстріл пошкодив високовольтні повітряні лінії.

“Усі вихідні бригади працювали над відновленням та резервуванням, щоб якомога швидше повернути світло місцевим мешканцям. Наразі усі знеструмлені споживачі підключені за основними схемами живлення”, – зазначив Рубцов.

Раніше в Міненерго повідомили, що на Харківщині електрику повернули 22 абонентам одного з прифронтових населених пунктів, де світла не було з перших днів повномасштабної війни. В області все ще залишається без напруги 15,5 тисячі точок обліку в 63 населених пунктах.