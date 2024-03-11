Совладельца завода Фрунзе в Харькове, пополнявшего бюджет РФ, наказали штрафом

Голосеевский райсуд Киева признал виновным совладельца харьковского ПАО «Завод Фрунзе» Александра Романенко в ведении бизнеса и хозяйственной деятельности в РФ в течение 2022-2023 годов и назначил ему штраф в 170 тысяч гривен.

Также Романенко лишен права занимать должности в субъектах хозяйствования любой формы собственности и органах власти в течение 10 лет, без конфискации имущества, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на приговор.

Как пишут антикоррупционеры, Романенко — акционер харьковского «Завода Фрунзе» — с апреля 2008 года и до сих пор является учредителем и директором фирмы «Завод имени Фрунзе «ТД», зарегистрированной в российском Белгороде. Это предприятие торгует автодеталями, узлами и принадлежностями на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

После начала полномасштабного вторжения РФ Романенко не прекратил управлять российской фирмой. Так, в августе 2022 года он подписал договор поставки товаров АО «Краснодарский завод РТИ», и вскоре на банковский счет «Завода имени Фрунзе «ТД» поступило 288,5 тысячи рублей. Также в августе Романенко подписал договор на поставку товаров АО «Урожайненский комбинат хлебопродуктов» (находится во временно оккупированном Крыму) на 172,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 июля по 30 сентября 2022 года под руководством Романенко «Завод имени Фрунзе «ТД» получал деньги за товары от ООО «Крымгазресурс», «Рубин», «Градвент», «Гефест», «Промхим», «Крымстройгарант», «Комета», «Крымпрофсталь» и других.

После 24 февраля 2022 года с расчетного счета «Завода имени Фрунзе «ТД» в госбюджет РФ было уплачено 20,4 миллиона рублей налогов.

Также Романенко как директор завода в феврале 2023 года собственноручно подписал два дополнительных соглашения к договору поставки от 2018 года, заключенного между харьковским «Заводом Фрунзе» в качестве покупателя и российским «Заводом имени Фрунзе «ТД» в качестве продавца.

«Романенко свою вину признал полностью. Отметил, что с 2019 года начались сложности, на границе с Россией практически не пропускали украинские грузы, почти не было возможности въехать в Белгород, пандемия коронавируса тоже способствовала падению производства. Завод стал убыточным и начал готовиться к закрытию, работало немного работников и бухгалтер, однако на складах оставалась продукция, новая не изготавливалась. На счетах завода оставались средства, которые хотелось забрать или освоить. Поэтому на свой страх и риск он подписывал хозяйственные сделки, финансовые, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные документы, в результате чего происходили увольнения работников, реализация товаров, в том числе уплата налогов в бюджет РФ… Романенко считает действия, которые совершал после 24 февраля 2022 года, направленными именно на закрытие предприятия, а не на развитие», — пишет ХАЦ.

Российское ООО «Завод имени Фрунзе «ТД» имело задолженность перед харьковским ПАО «Завод Фрунзе». Украинское предприятие обратилось в НБУ с запросом о возможности перечисления средств из РФ, на что получило положительный ответ, был определен срок и банковское учреждение.

«После начала полномасштабного вторжения, отметил Романенко, он активно занимался волонтерской деятельностью в Харькове, участвовал в строительстве земляных укреплений вблизи границы и предоставлял технику, которую имеет в пользовании как предприниматель, лично помогал военным устанавливать ограждение, готовил горячие блюда, которыми кормит граждан после обстрелов и разрушений зданий. Он также сообщил, что выделял средства и помогал с ремонтом автотехники украинским военным подразделениям, дислоцирующимся на Харьковском направлении и силам ТрО. В январе 2024 года Романенко совершил благотворительный взнос на помощь ВСУ через платформу United 24 на 1,05 миллиона гривен», — говорится в публикации.

Подробнее о деле можно узнать из видеоматериала проекта «Следствие. Инфо».