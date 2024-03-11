Акціонера заводу Фрунзе в Харкові, що поповнював бюджет РФ, покарали штрафом

Голосіївський райсуд Києва визнав винним співвласника харківського ПАТ “Завод Фрунзе” Олександра Романенка у веденні бізнесу та господарської діяльності у РФ протягом 2022-2023 років та призначив йому штраф у 170 тисяч гривень.

Також Романенко позбавлений права обіймати посади у суб’єктах господарювання будь-якої форми власності та органах влади протягом 10 років, без конфіскації майна, повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на вирок.

Як пишуть антикорупціонери, Романенко – акціонер харківського “Заводу Фрунзе” – з квітня 2008 року і до сьогодні є засновником та директором фірми “Завод имени Фрунзе “ТД”, що зареєстрована в російському Бєлгороді. Це підприємство торгує автодеталями, вузлами та приладдям у РФ та тимчасово окупованому Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Романенко не припинив керувати російською фірмою. Так, у серпні 2022 року він підписав договір поставки для АТ “Краснодарський завод РТИ”, і невдовзі на банківський рахунок російського “Заводу имени Фрунзе “ТД” надійшло 288,5 тисячі рублів за товар. Так само в серпні Романенко підписав договір на поставку товарів АТ “Урожайненский комбинат хлебопродуктов” (знаходиться у тимчасово окупованому Криму) на 172,5 тисячі рублів.

Крім того, з 1 липня по 30 вересня 2022 року під керівництвом Романенка “Завод имени Фрунзе “ТД” отримував гроші за товари від ТОВ “Крымгазресурс”, “Рубин”, “Градвент”, “Гефест”, “Промхим”, “Крымстройгарант”, “Комета”, “Крымпрофсталь” та інших.

Після 24 лютого 2022 року з розрахункового рахунку “Завода имени Фрунзе “ТД” у держбюджет РФ було сплачено 20,4 мільйона рублів податків.

Також Романенко як директор заводу у лютому 2023 року власноручно підписав дві додаткові угоди до договору поставки від 2018 року, укладеного між харківським “Заводом Фрунзе” в якості покупця та ТОВ “Завод имени Фрунзе “ТД” в якості продавця.

“Романенко свою провину визнав повністю. Зазначив, що з 2019 року почалися складнощі, на кордоні з Росією практично не пропускали українські вантажі, майже не було можливості в`їхати до Бєлгорода, пандемія коронавірусу теж сприяла падінню виробництва. Завод став збитковим та почав готуватися до закриття, працювало небагато працівників та бухгалтер, проте на складах залишалася продукція, нова не виготовлялася. На рахунках заводу залишалися кошти, які хотілося забрати або ж освоїти. Тому на свій страх і ризик він підписував господарські угоди, фінансові, адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі документи, внаслідок чого відбувалися звільнення працівників, реалізація товарів, у тому числі сплата податків до бюджету РФ… Романенко вважає дії, які вчиняв після 24 лютого 2022 року, спрямованими саме на закриття підприємства, а не на розвиток”, – пише ХАЦ.

Російський “Завод имени Фрунзе “ТД” мав заборгованість перед харківським “Заводом Фрунзе”. Українське підприємство звернулося до НБУ із запитом про можливість перерахування коштів з РФ, на що отримало позитивну відповідь, було визначено строк та банківську установу.

“Після початку повномасштабного вторгнення, наголосив Романенко, він активно займався волонтерською діяльністю у Харкові, долучався до будівництва земляних укріплень поблизу кордону та надавав техніку, що має у користуванні як підприємець, особисто допомагав військовим встановлювати огорожу, готував гарячі страви, якими годує громадян після обстрілів, руйнувань будівель. Він також повідомив, що виділяв кошти та допомагав з ремонтом автотехніки українським військовим підрозділам, що дислокуються на Харківському напрямку та силам ТрО. У січні 2024 року Романенко здійснив благодійний внесок на допомогу ЗСУ через платформу United 24 на 1,05 мільйона гривень”, – йдеться у публікації.

Докладніше про справу можна дізнатися з відеоматеріалу проєкту “Слідство. Інфо”.