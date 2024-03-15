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Боялась идти домой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку

Общество 14:18   15.03.2024
Виктория Яковенко
Боялась идти домой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине правоохранители разыскали школьницу.

14 марта около 20:30 к копам обратилась жительница Чугуевщины и сообщила об исчезновении ее 11-летней дочери, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мать объяснила, что около 19:00 дочь ушла от подруги, но домой не вернулась. На телефонные звонки не отвечает.

Полицейские менее чем через час нашли пропавшую. Ее обнаружили в соседнем доме в подъезде. Как выяснилось, ребенок вовремя не вернулся с прогулки и боялся идти домой.

Девочку передали родителям, с ними правоохранители провели профилактическую беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разыскали школьницу.".