Боялась идти домой: на Харьковщине искали 11-летнюю девочку
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине правоохранители разыскали школьницу.
14 марта около 20:30 к копам обратилась жительница Чугуевщины и сообщила об исчезновении ее 11-летней дочери, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мать объяснила, что около 19:00 дочь ушла от подруги, но домой не вернулась. На телефонные звонки не отвечает.
Полицейские менее чем через час нашли пропавшую. Ее обнаружили в соседнем доме в подъезде. Как выяснилось, ребенок вовремя не вернулся с прогулки и боялся идти домой.
Девочку передали родителям, с ними правоохранители провели профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 14:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители разыскали школьницу.".