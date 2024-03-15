Боялася йти додому: на Харківщині шукали 11-річну дівчинку
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині правоохоронці розшукали школярку.
14 березня близько 20:30 до копів звернулася жителька Чугуївщини і повідомила про зникнення її 11-річної доньки, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Мати пояснила, що близько 19:00 дівчина пішла від подруги, але додому не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідає.
Поліцейські менше ніж за годину знайшли зниклу. Її виявили у сусідньому домі в під’їзді. Як з’ясувалося, дитина вчасно не повернулася з прогулянки та боялася йти додому.
Дівчинку передали батькам, із ними правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці розшукали школярку.".