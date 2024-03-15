Боялася йти додому: на Харківщині шукали 11-річну дівчинку

На Харківщині правоохоронці розшукали школярку.

14 березня близько 20:30 до копів звернулася жителька Чугуївщини і повідомила про зникнення її 11-річної доньки, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Мати пояснила, що близько 19:00 дівчина пішла від подруги, але додому не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідає.

Поліцейські менше ніж за годину знайшли зниклу. Її виявили у сусідньому домі в під’їзді. Як з’ясувалося, дитина вчасно не повернулася з прогулянки та боялася йти додому.

Дівчинку передали батькам, із ними правоохоронці провели профілактичну бесіду.