Ночью мокрый снег, днем до +10: погода в Харькове и области на 16 марта

В субботу, 16 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 0 до 3 градусов тепла, днем — от 6 до 8 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 мороза до 4 тепла, днем — от 5 до 10 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный.