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Ночью мокрый снег, днем до +10: погода в Харькове и области на 16 марта

Общество 20:52   15.03.2024
Елена Нагорная
Ночью мокрый снег, днем до +10: погода в Харькове и области на 16 марта Фото: Василий Голосный

В субботу, 16 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 0 до 3 градусов тепла, днем — от 6 до 8 тепла, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 1 мороза до 4 тепла, днем — от 5 до 10 градусов со знаком «плюс».

Ветер юго-восточный.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 20:52;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 16 марта, на Харьковщине ночью прогнозируют небольшие осадки — дождь и мокрый снег".