Вночі мокрий сніг, вдень до +10: погода в Харкові та області на 16 березня

У суботу, 16 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 0 до 3 градусів тепла, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 морозу до 4 тепла, вдень – від 5 до 10 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний.