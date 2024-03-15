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Вночі мокрий сніг, вдень до +10: погода в Харкові та області на 16 березня

Суспільство 20:52   15.03.2024
Олена Нагорна
Вночі мокрий сніг, вдень до +10: погода в Харкові та області на 16 березня Фото: Василь Голосний

У суботу, 16 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 0 до 3 градусів тепла, вдень – від 6 до 8 тепла, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 1 морозу до 4 тепла, вдень – від 5 до 10 градусів зі знаком “плюс”.

Вітер південно-східний.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 20:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 16 березня, на Харківщині вночі прогнозують невеликі опади – дощ та мокрий сніг".