Пожилого мужчину эвакуировала полиция из Купянского района на Харьковщине
15 марта 70-летнего мужчину вывезли из прифронтового поселка Плескачевка в Харьков, сообщила Нацполиция.
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что живет сам, имеет проблемы со здоровьем, поэтому просит эвакуировать его в безопасное место.
Хотя село постоянно под вражескими обстрелами, полицейские организовали и провели эвакуацию мужчину в Харьков и передали волонтерам.
Читайте также: Эвакуация с Купянщины: остается вывезти еще 119 детей – Канашевич
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Нацполиция, пожилой мужчина, полицейские, харьковщина, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожилого мужчину эвакуировала полиция из Купянского района на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 18:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта 70-летнего мужчину вывезли из прифронтового поселка Плескачевка в Харьков, сообщила Нацполиция. ".