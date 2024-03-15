Пожилого мужчину эвакуировала полиция из Купянского района на Харьковщине

15 марта 70-летнего мужчину вывезли из прифронтового поселка Плескачевка в Харьков, сообщила Нацполиция.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что живет сам, имеет проблемы со здоровьем, поэтому просит эвакуировать его в безопасное место.

Хотя село постоянно под вражескими обстрелами, полицейские организовали и провели эвакуацию мужчину в Харьков и передали волонтерам.