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Пожилого мужчину эвакуировала полиция из Купянского района на Харьковщине

Общество 18:57   15.03.2024
Оксана Якушко

15 марта 70-летнего мужчину вывезли из прифронтового поселка Плескачевка в Харьков, сообщила Нацполиция. 

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что живет сам, имеет проблемы со здоровьем, поэтому просит эвакуировать его в безопасное место.

Хотя село постоянно под вражескими обстрелами, полицейские организовали и провели эвакуацию мужчину в Харьков и передали волонтерам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 18:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 марта 70-летнего мужчину вывезли из прифронтового поселка Плескачевка в Харьков, сообщила Нацполиция. ".