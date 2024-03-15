Літнього чоловіка евакуювала поліція з Куп’янського району на Харківщині

15 березня 70-річного чоловіка вивезли із прифронтового селища Плескачівка до Харкова, повідомила Нацполіція.

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що живе один, має проблеми зі здоров’ям, тому просить евакуювати його у безпечне місце.

Хоча село постійно перебуває під ворожими обстрілами, поліціянти організували та провели евакуацію чоловіка до Харкова та передали його волонтерам.