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Літнього чоловіка евакуювала поліція з Куп’янського району на Харківщині

Суспільство 18:57   15.03.2024
Оксана Якушко

15 березня 70-річного чоловіка вивезли із прифронтового селища Плескачівка до Харкова, повідомила Нацполіція. 

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що живе один, має проблеми зі здоров’ям, тому просить евакуювати його у безпечне місце.

Хоча село постійно перебуває під ворожими обстрілами, поліціянти організували та провели евакуацію чоловіка до Харкова та передали його волонтерам.

Читайте також: Евакуація з Куп’янщини: залишається вивезти ще 119 дітей – Канашевич

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 18:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 березня 70-річного чоловіка вивезли із прифронтового селища Плескачівка до Харкова, повідомила Нацполіція. ".