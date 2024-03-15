Літнього чоловіка евакуювала поліція з Куп’янського району на Харківщині
15 березня 70-річного чоловіка вивезли із прифронтового селища Плескачівка до Харкова, повідомила Нацполіція.
Чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що живе один, має проблеми зі здоров’ям, тому просить евакуювати його у безпечне місце.
Хоча село постійно перебуває під ворожими обстрілами, поліціянти організували та провели евакуацію чоловіка до Харкова та передали його волонтерам.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: евакуація, Нацполиция, пожилой мужчина, полицейские, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 18:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 березня 70-річного чоловіка вивезли із прифронтового селища Плескачівка до Харкова, повідомила Нацполіція. ".