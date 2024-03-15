В понедельник трамвай в Харькове будет ходить другим маршрутом

18 марта движение трамваев на улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».