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В понедельник трамвай в Харькове будет ходить другим маршрутом

Общество 15:54   15.03.2024
Виктория Яковенко
В понедельник трамвай в Харькове будет ходить другим маршрутом Фото: Харьковский горсовет

18 марта движение трамваев на улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта движение трамваев на улице Полтавский Шлях, на участке от улицы Евгения Котляра к разворотному кругу «Залютино», будет приостановлено с 9:30 до 16:00.".