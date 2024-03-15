У понеділок трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом
Фото: Харківська міськрада
18 березня рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00.
Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: міськрада, маршрут, ремонт, рух, трамвай, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00.".