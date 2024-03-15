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У понеділок трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом

Суспільство 15:54   15.03.2024
Вікторія Яковенко
У понеділок трамвай у Харкові ходитиме іншим маршрутом Фото: Харківська міськрада

18 березня рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 15:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 березня рух трамваїв на вулиці Полтавський Шлях, на ділянці від вулиці Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 9:30 до 16:00.".