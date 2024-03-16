О незначительном продвижении войск РФ у Синьковки на Харьковщине сообщил ISW
Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от города Купянск Харьковской области на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 14 марта.
Они, по данным аналитиков, показывают недавнее незначительное продвижение противника к востоку от Синьковки.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, купянское направление, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 08:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от города Купянск".