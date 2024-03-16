О незначительном продвижении войск РФ у Синьковки на Харьковщине сообщил ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от города Купянск Харьковской области на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 14 марта.

Они, по данным аналитиков, показывают недавнее незначительное продвижение противника к востоку от Синьковки.