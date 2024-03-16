Генштаб: враг продолжает попытки улучшить тактическое положение на Харьковщине

Три атаки отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района.

Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Золочев, Покаляное и Петропавловка.

Кроме этого, населенные пункты Харьковщины подвергались артиллерийским и минометным обстрелам.