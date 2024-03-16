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Генштаб: враг продолжает попытки улучшить тактическое положение на Харьковщине

Происшествия 07:34   16.03.2024
Елена Нагорная
Генштаб: враг продолжает попытки улучшить тактическое положение на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Три атаки отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района.

Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Золочев, Покаляное и Петропавловка.

Кроме этого, населенные пункты Харьковщины подвергались артиллерийским и минометным обстрелам.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники".