Генштаб: враг продолжает попытки улучшить тактическое положение на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Три атаки отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района.
Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Золочев, Покаляное и Петропавловка.
Кроме этого, населенные пункты Харьковщины подвергались артиллерийским и минометным обстрелам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, купянское направление, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 07:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки отбили за сутки в Харьковской области украинские защитники".