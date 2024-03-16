Ночью Харьковщину атаковали «Шахеды», оба сбили — Воздушные силы ВСУ
Два вражеских дрона «Шахед» атаковали Харьковскую область в ночь на 16 марта. Оба были уничтожены.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Об угрозе ударных дронов для Харьковщины в Воздушных силах сообщали в 2:14. Они были замечены в Дергачевском районе и держали курс на юго-восток. Уже спустя 20 минут командование сообщило об отбое угрозы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, ВСУ, дрони, дроны, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 07:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два вражеских дрона «Шахед» атаковали Харьковскую область в ночь на 16 марта. Оба были уничтожены.".