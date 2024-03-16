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Ночью Харьковщину атаковали «Шахеды», оба сбили — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 07:18   16.03.2024
Елена Нагорная
Ночью Харьковщину атаковали «Шахеды», оба сбили — Воздушные силы ВСУ

Два вражеских дрона «Шахед» атаковали Харьковскую область в ночь на 16 марта. Оба были уничтожены.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Об угрозе ударных дронов для Харьковщины в Воздушных силах сообщали в 2:14. Они были замечены в Дергачевском районе и держали курс на юго-восток. Уже спустя 20 минут командование сообщило об отбое угрозы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два вражеских дрона «Шахед» атаковали Харьковскую область в ночь на 16 марта. Оба были уничтожены.".