Ночью Харьковщину атаковали «Шахеды», оба сбили — Воздушные силы ВСУ

Два вражеских дрона «Шахед» атаковали Харьковскую область в ночь на 16 марта. Оба были уничтожены.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Об угрозе ударных дронов для Харьковщины в Воздушных силах сообщали в 2:14. Они были замечены в Дергачевском районе и держали курс на юго-восток. Уже спустя 20 минут командование сообщило об отбое угрозы.