Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудары возле трех сел — Генштаб

Три атаки отбили за сутки на Харьковщине украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района.

Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Покаляное и Петропавловка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.