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Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудары возле трех сел — Генштаб

Происшествия 19:26   15.03.2024
Елена Нагорная
Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудары возле трех сел — Генштаб

Три атаки отбили за сутки на Харьковщине украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района.

Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Покаляное и Петропавловка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

Читайте также: Россияне не атаковали на Харьковщине, но применили авиацию — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 19:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки отбили за сутки на Харьковщине украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района".