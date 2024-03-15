Враг трижды атаковал на Харьковщине и нанес авиаудары возле трех сел — Генштаб
Три атаки отбили за сутки на Харьковщине украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района.
Там враг пытался улучшить свое тактическое положение, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Барановка, Покаляное и Петропавловка.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, купянск, купянское направление, синьковка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 19:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три атаки отбили за сутки на Харьковщине украинские защитники — возле сел Синьковка и Табаевка Купянского района".