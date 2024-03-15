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Россияне не атаковали на Харьковщине, но применили авиацию — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:29   15.03.2024
Оксана Горун
Россияне не атаковали на Харьковщине, но применили авиацию — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 15 марта Генштаб сообщил об авиаударах по Харьковской области и очередной паузе в боях под Купянском.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Липцы, Борщевая, Вильча Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.

В целом в Украине под обстрелами артиллерии было около 145 населенных пунктов. Россияне нанесли 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 76 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — подчеркнули в ГШ.

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По данным защитников Украины, авиация Сил обороны за сутки ударила по четырем районам сосредоточения оккупантов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 15 марта Генштаб сообщил об авиаударах по Харьковской области и очередной паузе в боях под Купянском".