Россияне не атаковали на Харьковщине, но применили авиацию — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 15 марта Генштаб сообщил об авиаударах по Харьковской области и очередной паузе в боях под Купянском.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Липцы, Борщевая, Вильча Харьковской области», — проинформировали в Генштабе.
В целом в Украине под обстрелами артиллерии было около 145 населенных пунктов. Россияне нанесли 16 ракетных и 130 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 76 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — подчеркнули в ГШ.
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По данным защитников Украины, авиация Сил обороны за сутки ударила по четырем районам сосредоточения оккупантов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 15 марта Генштаб сообщил об авиаударах по Харьковской области и очередной паузе в боях под Купянском".