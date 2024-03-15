Росіяни не атакували на Харківщині, але застосували авіацію – Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 15 березня Генштаб повідомив про авіаудари по Харківській області та чергову паузу в боях під Куп’янськом.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Борщова, Вільча Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом в Україні під обстрілами артилерії було близько 145 населених пунктів. Росіяни завдали 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 76 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – наголосили у ГШ.

За даними захисників України, авіація Сил оборони за добу вдарила по чотирьох районах зосередження окупантів.