Росіяни не атакували на Харківщині, але застосували авіацію – Генштаб ЗСУ
У ранковому зведенні 15 березня Генштаб повідомив про авіаудари по Харківській області та чергову паузу в боях під Куп’янськом.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Борщова, Вільча Харківської області“, – поінформували в Генштабі.
Загалом в Україні під обстрілами артилерії було близько 145 населених пунктів. Росіяни завдали 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 76 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – наголосили у ГШ.
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За даними захисників України, авіація Сил оборони за добу вдарила по чотирьох районах зосередження окупантів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 15 березня Генштаб повідомив про авіаудари по Харківській області та чергову паузу в боях під Куп’янськом".