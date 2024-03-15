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Росіяни не атакували на Харківщині, але застосували авіацію – Генштаб ЗСУ

Події 07:29   15.03.2024
Оксана Горун
Росіяни не атакували на Харківщині, але застосували авіацію – Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні 15 березня Генштаб повідомив про авіаудари по Харківській області та чергову паузу в боях під Куп’янськом.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Липці, Борщова, Вільча Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом в Україні під обстрілами артилерії було близько 145 населених пунктів. Росіяни завдали 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 76 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – наголосили у ГШ.

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За даними захисників України, авіація Сил оборони за добу вдарила по чотирьох районах зосередження окупантів.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні 15 березня Генштаб повідомив про авіаудари по Харківській області та чергову паузу в боях під Куп’янськом".