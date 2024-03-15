Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаударів біля трьох сіл – ГШ

Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.

Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Баранівка, Покаляне та Петропавлівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.