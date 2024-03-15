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Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаударів біля трьох сіл – ГШ

Події 19:26   15.03.2024
Олена Нагорна
Ворог тричі атакував на Харківщині та завдав авіаударів біля трьох сіл – ГШ

Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.

Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Баранівка, Покаляне та Петропавлівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

Читайте також: Росіяни не атакували на Харківщині, але застосували авіацію – Генштаб ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 19:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники – біля сіл Синьківка та Табаївка".