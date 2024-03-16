Вночі Харківщину атакували “шахеди”, обидва збили – Повітряні сили ЗСУ

Два ворожі дрони “Шахед” атакували Харківську область у ніч проти 16 березня. Обидва були знищені.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Про загрозу ударних дронів для Харківщини у Повітряних силах повідомляли о 2:14. Вони були помічені у Дергачівському районі та тримали курс на південний схід. Вже за 20 хвилин командування повідомило про відбій загрози.