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Вночі Харківщину атакували “шахеди”, обидва збили – Повітряні сили ЗСУ

Події 07:18   16.03.2024
Олена Нагорна
Вночі Харківщину атакували “шахеди”, обидва збили – Повітряні сили ЗСУ

Два ворожі дрони “Шахед” атакували Харківську область у ніч проти 16 березня. Обидва були знищені.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Про загрозу ударних дронів для Харківщини у Повітряних силах повідомляли о 2:14. Вони були помічені у Дергачівському районі та тримали курс на південний схід. Вже за 20 хвилин командування повідомило про відбій загрози.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два ворожі дрони “Шахед” атакували Харківську область у ніч проти 16 березня. Обидва були знищені".