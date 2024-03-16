Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині

Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.

Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Баранівка, Золочів, Покаляне та Петропавлівка.

Окрім цього, населені пункти Харківщини зазнавали артилерійських та мінометних обстрілів.