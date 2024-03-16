Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині
Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.
Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.
Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Баранівка, Золочів, Покаляне та Петропавлівка.
Окрім цього, населені пункти Харківщини зазнавали артилерійських та мінометних обстрілів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, купянское направление, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 07:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники".