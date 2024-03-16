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Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині

Події 07:34   16.03.2024
Олена Нагорна
Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині

Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники – біля сіл Синьківка та Табаївка Куп’янського району.

Там ворог намагався покращити своє тактичне положення, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також супротивник завдав авіаударів в районах населених пунктів Баранівка, Золочів, Покаляне та Петропавлівка.

Окрім цього, населені пункти Харківщини зазнавали артилерійських та мінометних обстрілів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три атаки відбили за добу на Харківщині українські захисники".