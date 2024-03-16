Про незначне просування військ РФ біля Синьківки на Харківщині повідомив ISW
Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від міста Куп’янськ Харківської області на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 14 березня.
Вони, за даними аналітиків, показують недавнє незначне просування супротивника на схід від Синьківки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, куп'янск, купянское направление, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 08:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від міста Куп’янськ".