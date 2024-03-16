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Про незначне просування військ РФ біля Синьківки на Харківщині повідомив ISW

Події 08:11   16.03.2024
Олена Нагорна
Про незначне просування військ РФ біля Синьківки на Харківщині повідомив ISW

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від міста Куп’янськ Харківської області на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. 

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 14 березня.

Вони, за даними аналітиків, показують недавнє незначне просування супротивника на схід від Синьківки.

Читайте також: Генштаб: ворог продовжує спроби покращити тактичне положення на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від міста Куп’янськ".