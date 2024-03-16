Про незначне просування військ РФ біля Синьківки на Харківщині повідомив ISW

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від міста Куп’янськ Харківської області на тлі позиційних боїв, що тривають на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на геолокаційні кадри від 14 березня.

Вони, за даними аналітиків, показують недавнє незначне просування супротивника на схід від Синьківки.