Отопительный сезон на Харьковщине завершится досрочно: распоряжение Синегубова

Органам местного самоуправления и военным администрациям населенных пунктов Харьковской области рекомендуют до 31 марта принять решение о завершении отопительного сезона.

Такое распоряжение подписал 19 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

При этом он уточнил, что решение об отключении отопления может быть принято не ранее, чем после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней будет превышать 8 градусов тепла.

Стоит отметить, что обычно отопительный сезон заканчивается в Украине 15 апреля. Однако, как сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов в интервью Le Figaro, из-за благоприятных погодных условий в этом году его планируют завершить досрочно — в конце марта.

В КП «Харьковские тепловые сети» уже сообщили, что в связи с потеплением с 19 марта кратковременно будут отключать отопление в домах харьковчан.