С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать
Фото: КП «ХТС»
С сегодняшнего дня, 19 марта, харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования отопления.
Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». Там заявили, что кратковременно будут отключать отопление в домах горожан из-за потепления.
«А также поручения заместителя руководителя Офиса Президента Украины по поводу того, что производителям тепловой энергии следует не допускать перегревов», — добавили в ХТС.
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня, 19 марта, харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования отопления.".