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С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать

Общество 11:40   19.03.2024
Виктория Яковенко
С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать Фото: КП «ХТС»

С сегодняшнего дня, 19 марта, харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования отопления.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». Там заявили, что кратковременно будут отключать отопление в домах горожан из-за потепления.

«А также поручения заместителя руководителя Офиса Президента Украины по поводу того, что производителям тепловой энергии следует не допускать перегревов», — добавили в ХТС.

Читайте также: Отключать отопление на несколько часов начали в громаде на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С сегодняшнего дня, 19 марта, харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования отопления.".