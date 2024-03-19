С сегодняшнего дня отопление в Харькове будут кратковременно отключать

С сегодняшнего дня, 19 марта, харьковские коммунальщики внедряют графики дискретного регулирования отопления.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети». Там заявили, что кратковременно будут отключать отопление в домах горожан из-за потепления.

«А также поручения заместителя руководителя Офиса Президента Украины по поводу того, что производителям тепловой энергии следует не допускать перегревов», — добавили в ХТС.

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