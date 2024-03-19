Відсьогодні опалення у Харкові короткочасно вимикатимуть
Фото: КП “ХТМ”
Відсьогодні, 19 березня, харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання опалення.
Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі». Там заявили, що короткочасно вимикатимуть опалення у будинках містян через потепління.
«А також доручення заступника керівника Офісу Президента України з приводу того, що виробникам теплової енергії слід не допускати перегрівів», – додали в ХТМ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, коммунальщики, опалення, отключат, Харків, хтс;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 19 березня, харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання опалення.".