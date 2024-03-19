Відсьогодні опалення у Харкові короткочасно вимикатимуть

Відсьогодні, 19 березня, харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання опалення.

Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі». Там заявили, що короткочасно вимикатимуть опалення у будинках містян через потепління.

«А також доручення заступника керівника Офісу Президента України з приводу того, що виробникам теплової енергії слід не допускати перегрівів», – додали в ХТМ.

Читайте також: Вимикати опалення на кілька годин почали в громаді на Харківщині