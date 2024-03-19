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Відсьогодні опалення у Харкові короткочасно вимикатимуть

Суспільство 11:40   19.03.2024
Вікторія Яковенко
Відсьогодні опалення у Харкові короткочасно вимикатимуть Фото: КП “ХТМ”

Відсьогодні, 19 березня, харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання опалення.

Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі». Там заявили, що короткочасно вимикатимуть опалення у будинках містян через потепління.

«А також доручення заступника керівника Офісу Президента України з приводу того, що виробникам теплової енергії слід не допускати перегрівів», – додали в ХТМ.

Читайте також: Вимикати опалення на кілька годин почали в громаді на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відсьогодні, 19 березня, харківські комунальники впроваджують графіки дискретного регулювання опалення.".